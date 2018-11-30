Дипломная работа. Кабмин усомнился в высшем образовании главы Госстройинспекции

Как стало известно НВ Бизнес, Нацагентство по вопросам государственной службы начало расследование в отношении главы ГАСИ Алексея Кудрявцева.

Его подозревают в том, что он использовал фальшивый диплом при поступлении на госслужбу. Сам глава Государственной строительно-архитектурной службы Украины (ГАСИ) настаивает на достоверности своего диплома. Результаты расследования будут представлены Кабмину уже в ближайшее время.

В распоряжении редакции, оказалась копия письма, с ответом администрации Технического университета Молдовы в адрес Национального агентства по вопросам госслужбы. В нем в частности говорится: "... гражданин Украины Кудрявцев Алексей Витальевич, 21.06.1971 г.р. в период с 1990 по 2017 г. не числится в списках окончивших Технический университет Молдовы, диплом об окончании университета не получал". А также, что диплом, серия AL № 005398, регистрационный номер 319, выданный 21 июня 1997 на имя Кудрявцева, не был выдан этим университетом.

Глава Нацагентства Константин Ващенко рассказал НВ Бизнес, что проверка была инициирована Кабинетом министров Украины. По предварительным результатам, выданный в 1997 году Кудрявцеву диплом Технического университета Молдовы, "оказался фальшивым". "На наш запрос, который мы делали вместе с МОН и с МВД, мы получили официальное письмо за подписью ректора университета… И МВД по этому факту уже внесло запись в реестр и проводит официальное расследование", – говорит Ващенко.

В нацагентстве видят в этом серьезную проблему. Так как этот диплом был использован Кудрявцевым дважды: при поступлении на должность директора департамента ГАСИ в Киевской области и на должность главы ГАСИ Украины.

Ващенко считает, что главной проблемой является то, что Кудрявцев при подаче документов на должность главы ГАСИ указал, что имеет профильное образование, то есть то, которое он получил в Молдове. "А это при рассмотрении в Кабмине могло быть его конкурентным преимуществом", – отметил Ващенко.

По его словам, отдельного расследования заслуживает факт нострификации. "Вопросы, очевидно будут и к тем должностным лицам Министерства образования и науки, которые отвечают за процесс нострификации... Так что to be continued [продолжение следует (англ.) – НВ Бизнес]", – пообещал глава агентства.

Сам Алексей Кудрявцев не считает возможным комментировать документ, который получила редакция. "В интернете есть информация, которая не соответствует действительности. В последнее время я вижу, как против меня идет заказная кампания", – заявил он.

Но наличие молдавского диплома он отрицать не стал: "Я учился в Молдове. В этом университете [Техническом университете Молдовы – НВ Бизнес]. Конечно, у меня есть тот диплом". По его словам, в этом ВУЗе он получил специальность "техника-строителя". И этот документ, утверждает Кудрявцев, был в 2014 году нострифицирован в Украине.

Следует отметить, что после того, как письмо этого университета было опубликовано НВ Бизнес, ГАСИ распространила официальный комментарий, в котором не было ни словам про молдавский диплом. Отсутствует упоминание о нем и на официальном сайте ведомства.

В комментарии сообщалось, что на момент назначения на должность главы ГАСИ у Кудрявцева было два украинских диплома: о присвоении степени бакалавра менеджмента Киевского международного университета гражданской авиации и специалиста-юриста Одесской юридической академии. Профильный украинский диплом глава инспекции получил только недавно. В 2018-м году он стал магистром "строительства и гражданской инженерии" Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Примечателен и тот факт, что диплом юриста Кудрявцев получил всего за 20 дней до назначения на должность главы ГАСИ. Представление на его назначение сделал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко 23 июня – за три дня до назначения. "Но дело в том, что процесс назначения – это процесс не одного дня... Очевидно, что все было раньше, нежели он получил [диплом – НВ Бизнес], чем за две недели, конечно", – говорит Ващенко.

Сам Кудрявцев отметил, что не готовил документы для подачи лично, и не знает, какие из них были указаны.

Молдавский диплом Кудрявцева не впервые становится предметом расследования. "В 2016 год было уголовное производство, плюс-минус, такое же как сегодня ведет Нацслужба. И это уголовное производство было закрыто, потому что нет состава преступления", – рассказал НВ Бизнес глава ГАСИ. Он также добавил, что продолжает свое образование. "Я вам скажу больше, до конца года я получу еще одно высшее образование", – похвалился 47-летний Кудрявцев.

По словам Ващенко, точку в этом деле должен будет поставить Кабинет министров. Сейчас Высший корпус Госслужбы должен провести дисциплинарное производство выяснить все обстоятельства и детали, получить пояснение, в том числе от главы ГАСИ, и уже потом сформировать предложение для рассмотрения правительством. Это должно произойти через десять дней, максимум две недели, сказал Ващенко. Предсказать результат он не берется.

По словам партнера юридической фирмы Астерс, адвоката Алексея Резникова, если факт подделки диплома все же будет доказан, то Кудрявцеву грозит как минимум увольнение. "Второе – это возбуждение уголовного дела, так как правоохранительные органы могут трактовать такой факт, как использование поддельных документов для получения каких-то благ, как минимум, получения зарплаты", – говорит Резников.

Но по словам партнера компании Al Partners Татьяны Кузьменко, даже в случае подтверждения факта фальсификации диплома главой ГАСИ, ему грозит максимум штраф, так как доказать факт причинения ущерба будет очень сложно. "Чиновники обычно знают на что идут", – говорит Кузьменко.

Поэтому случаи фальсификации дипломов и сертификатов с целью достижения высоких должностей в Украине не редкость, говорит управляющий партнер Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, который занимался подбором кадров для госслужбы после Майдана. Только за последние три года было с десяток таких случаев. Но о громких уголовных делах широкой общественности неизвестно.

НВ Бизнес будет следить за развитием событий.