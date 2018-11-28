Госстройинспекция ответила на информацию о поддельном дипломе главы

0 комментировать
Кудрявцев имеет диплом бакалавра по менеджменту и специалиста юриста
Фото: dabi.gov.ua

Кудрявцев имеет диплом бакалавра по менеджменту и специалиста юриста

Алексей Кудрявцев на момент назначения председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации и Одесской юридической академии.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, Кудрявцев имеет диплом бакалавра по менеджменту и специалиста юриста.

"Подобные информационные атаки против руководителя ГАСК ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе государственного архитектурно", - отметили в ГАСК.

В пресс-службе подчеркнули, что начатые реформы будут продолжены. В ведомстве напомнили, что в последние годы ГАСК осуществила децентрализацию функций государственного архитектурно, реформировала разрешительную систему и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса. Также ведомство ввело электронные сервисы в строительстве.

Отметим, что источник в Национальном агентстве по вопросам государственной службы сообщил, что Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая в должность.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове