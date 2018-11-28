Госстройинспекция ответила на информацию о поддельном дипломе главы

Алексей Кудрявцев на момент назначения председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации и Одесской юридической академии.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, Кудрявцев имеет диплом бакалавра по менеджменту и специалиста юриста.
"Подобные информационные атаки против руководителя ГАСК ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе государственного архитектурно", - отметили в ГАСК.
В пресс-службе подчеркнули, что начатые реформы будут продолжены. В ведомстве напомнили, что в последние годы ГАСК осуществила децентрализацию функций государственного архитектурно, реформировала разрешительную систему и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса. Также ведомство ввело электронные сервисы в строительстве.
Отметим, что источник в Национальном агентстве по вопросам государственной службы сообщил, что Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая в должность.
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