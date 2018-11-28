Диплом главы Госбудинспекции поддельный - НАГС

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (НАГС) Алексей Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая на должность.

Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС).

В ответе на запрос ректор Технического университета Молдовы отметил, что в указанный период Алексей Кудрявцев в этом заведении не обучался и диплом на его имя не выдавали.

Отметим, что Алексей Кудрявцев занимает должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции с 26 июня 2015 согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 632-р от 26 июня 2015 года. Для выполнения обязанностей руководителя центрального органа исполнительной власти (каким является ГАСИ) Закон Украины О государственной службе требует наличие высшего образования не ниже уровня магистра.

В официальной биографии Кудрявцева на сайте ГАСИ не указан ни период, ни место получения высшего образования. Указано лишь, что Кудрявцев получил высшее образование по специальностям менеджмент, правоведение и строительство.

Какие-либо сведения также отсутствуют в сообщениях о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Кандидатскую диссертацию на тему Административно-правовое обеспечение деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине Кудрявцев защитил в ноябре 2017 в Научно-исследовательском институте публичного права. Однако в личной карточке соискателя Кудрявцева - информация о высшем образовании также отсутствует.

Ранее, 21 ноября, Кабинет министров Украины инициировал служебную проверку относительно правдивости предоставленных Алексеем Кудрявцевым документов во время пребывания в должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции. Провести проверку поручили НАГС совместно с МВД и Минобразования.

Напомним, в середине ноября ГАСИ оказалась в центре коррупционного скандала. 15 ноября прокуратура вместе с СБУ задержала главу Херсонской ГАСИ Сергея Циклинского. Чиновник вместе с подельниками требовали и получили $4,5 тыс. за согласование строительной документации. СМИ сообщают, что Циклинский является креатурой Кудрявцева, при задержании была изъята телефонная переписка между Циклинским и Кудрявцевым.