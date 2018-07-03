Vodafone запустил новые тарифы

Один из крупнейших мобильных операторов Vodafone Украина запустил новые тарифы Vodafone SuperNet, которые включают большой объем мобильного интернета – от 4 ГБ.

Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

Также отмечается, что в линейке Vodafone SuperNet три тарифа: Vodafone SuperNet Start стоимостью 65 грн, Vodafone SuperNet Pro стоимостью 85 грн и Vodafone SuperNet UNLIM стоимостью 115 грн за 4 недели. "Тарифы включают соответственно 4ГБ/8ГБ/безлимит для мобильного интернета, 65/100/150 минут для звонков на другие сети, безлимитное общение в мессенджерах и социальных сетях, а также, в зависимости от выбранного тарифа безлимитный YouTube. Все тарифы линейки включают безлимитное общение внутри сети и 30 минут для звонков за рубежом, в 62 страны мира", - говорится в сообщении.

Кроме того, с запуском новых тарифов клиентам Vodafone стали доступны своеобразные "абонементы" для безлимитного использования услуг: Online Pass, Video Pass, Insta Pass.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.

Напомним, что в начале июня Vodafone запустил линейки тарифов Vodafone Red (M, ХL, ХХL) и Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP) стоимостью от 100 до 1500 грн для контрактных абонентов.