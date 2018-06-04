Vodafone запустил новые контрактные тарифы

Интернет в пределах тарифа доступны для использования в 2G, 3G и 4G-сети при наличии технического доступа и покрытия

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone запустил линейки тарифов Vodafone Red (M, ХL, ХХL) и Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP) стоимостью от 100 до 1500 грн для контрактных абонентов.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Тарифы сохраняют преимущества контрактного подключения – возможность пользоваться услугами в кредит и высокую степень защиты счета.

Все тарифы включают безлимитные звонки в сети оператора, интернет (от 7 ГБ + соцсети до безлимита), звонки на украинские номера (от 100 мин до безлимита), звонки на зарубежные номера (от 1 грн/мин до 750 мин в тарифе), а также от 100 до 2500 СМС в месяц.

Интернет в пределах тарифа доступны для использования в 2G, 3G и 4G-сети при наличии технического доступа и покрытия.

Напомним, что в апреле Vodafone изменил стоимость тарифов линейки Vodafone Red Extra, увеличив стоимость пакета XS на 5 грн и сократив стоимость пакетов S, М и L на 4,5-7%.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.