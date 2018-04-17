Vodafone изменил тарифы после запуска 4G

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone изменил стоимость тарифов линейки Vodafone Red Extra, увеличив стоимость пакета XS на 5 грн и сократив стоимость пакетов S, М и L на 4,5-7%.

Об этом сообщается в пресс-релизе оператора, передает Интерфакс-Украина.

"С учетом увеличения объема трафика после запуска 4G, в новой линейке увеличен объем мобильного интернета. В зависимости от выбранного тарифа, клиентам будет доступно 2, 5, 10 или 14 ГБ, в том числе и в 4G сети", - отметили в компании. Срок действия пакетов – четыре недели.

В компании отмечают, что в тарифном пакете Red Extra XS за 55 грн можно будет получить сразу 2 ГБ. До этого цена пакета составляла 50 грн/мес., при этом пакет включал в себя 2 ГБ трафика, в пакете Red Extra S за 65 грн — 5 ГБ, ранее 70 грн/мес. и 4 ГБ трафика, в пакете Red Extra M за 105 грн — 10 ГБ, ранее 110 грн/мес. и 8 ГБ трафика, а в старшем пакете Red Extra L за 170 грн— 14 ГБ, ранее 180 грн/мес. и 12 ГБ трафика.

В пресс-релизе также указано, что пользователям тарифов S, М и L линейки RED EXTRA доступен также безлимитный трафик в соцсетях. Также указано, что в тарифы включено безлимитное общение в Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram. Ранее в указанных тарифах линейки RED EXTRA пользователям были доступны в безлимите такие соцсети и мессенджеры как Facebook, Twitter, Instagramm, "ВКонтакте", а также текстовые сообщения в Viber и WhatsApp.

Кроме того, для новых пользователей тарифа Red Extra XS на шесть месяцев также будут доступны безлимитное общение в указанных мессенджерах и соцсетях, а для новых пользователей Red Extra S, М и L – на шесть месяцев безлимитный трафик в онлайн видеосервисе YouTube.

"Тарифы Red Extra раньше не продавались вообще. На них только переводили клиентов, которые пользовались старыми тарифами от МТС. Теперь Red Extra стал, по сути, полноценным розничным тарифом: линейка появилась на полках точек продаж и открыта для самостоятельной смены тарифа", - подчеркнули в компании.

Таким образом, обновленная линейка тарифов Vodafone Red Extra предлагает тарифы стоимостью от 55 до 170 грн в зависимости от объема услуг.

Напомним, что в начале апреля Vodafone ранее запустил новые роуминг-тарифы для абонентов предоплаты, а также услугу безлимитного трафика для Viber, WhatsApp и Skype.

Также добавим, что Vodafone по итогам 2017 года увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.