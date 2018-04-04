Vodafone ввел новые тарифы для роуминга

Стоимость отправки SMS или MMS в роуминге на все сети – 15 грн за 15 сообщений

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone запустил новые роуминг-тарифы для абонентов предоплаты, а также услугу безлимитного трафика для Viber, WhatsApp и Skype.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

“Обновленные тарифы предлагают доступный мобильный интернет и безлимитный меседжинг, а также меньшую стоимость разговоров в роуминге", - отметили в Vodafone.

Стоимость 15 минут разговоров в роуминге составит от 35 грн, в том числе, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Дания, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, РФ, США, Таиланд, Турция, Венгрия, Хорватия, Франция, Чехия, Швеция, Финляндия, Черногория, Эстония, Швейцария и Япония.

Указанная стоимость разговоров включает в себя все входящие и исходящие звонки на номера абонентов Vodafone Украина, номера абонентов других операторов Украины, а также исходящие звонки на местные номера страны пребывания.

Кроме того, оператор предлагает пакет, включающий 100 МБ мобильного интернета и безлимитный месседжинг в течение суток в Viber, WhatsApp и Skype за 40 грн.

Стоимость отправки SMS или MMS в роуминге на все сети – 15 грн за 15 сообщений.

Отметим, что Vodafone по итогам 2017 года увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.