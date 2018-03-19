Крупный мобильный оператор Украины увеличил прибыль до 2,2 млрд грн

Чистая прибыль в четвертом квартале возросла на 104%

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи Vodafone по итогам 2017 года увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Доход компании в четвертом квартале составила 3,2 млрд грн, за год - 11,9 млрд грн.

Чистая прибыль в четвертом квартале возросла на 104% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составила 0,7 млрд грн.

Показатель OIBDA (аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 36,6% в годовом исчислении и составил 5,2 млрд грн.

Отметим, что оператор в 2016 году увеличил выручку на 11,1% - до 11,1 млрд грн, сократил чистую прибыль на 44% - до 1,3 млрд грн.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.