У Укрнафты закончилась еще одна лицензия

В компании закончилось 11 лицензий в этом году

В полугосударственной компании Укрнафта 25 мая закончился срок 20-летнего спецразрешения на добычу нефти и газа на Спасском месторождении в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы геологии и недр, передают Українські Новини.

Отмечается, что это уже 11-я лицензии компании, срок которой истек за текущий год.

Напомним, что в прошлом году в компании истек срок 9 лицензий. Всего в 2018 год истекает срок действия 27 спецразрешений Укрнафты. Компания добивается продолжить их через суд.

В пресс-службе объясняют, что их продолжение 27 является критически необходимым компании, так как на них приходится 53% годовой добычи нефти с конденсатом и 30% годовой добычи газа.

В середине февраля 2018 года компания подала иск против Госгеонедр о продлении 16 спецразрешений, срок действия которых истекает в этом году.

В апреле Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева, который обязал Госгеонедр продлить срок действия 11 спецразрешений Укрнафты.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты.

Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.