Суд обязал Госгеонедра продлить лицензии Укрнафты

В целом, Укрнафта требует продолжить 27 спецразрешений на добычу углеводородов

Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева, который обязал Государственную службу геологии и недр продлить срок действия 11 спецразрешений полугосударственной Укрнафты.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Решение Апелляционного суда вступило в законную силу 3 апреля.

Так, Окружной суд признал противоправной бездеятельность Госгеонедр относительно непринятия решений по результатам рассмотрения заявлений Укрнафты для продления срока действия специальных разрешений на добычу углеводородов.

Речь идет о лицензии, срок действия которых заканчивается в первом полугодии 2018 и которые дают компании право на добычу углеводородов Росильнянського, Турутинського, Николаевского, Луквинского, Довбушанских-Быстрицкого, Орив-Уличнянського, Долинского, Струтинского, Спасского, Пасичнянского и Андрияшевского месторождений.

В компании отметили, что в случае дальнейшего уклонения Госгеонедр от исполнения судебного решения, Укрнафта будет вынуждена обратиться в Государственную исполнительную службу, чтобы заставить ведомство выполнить решение суда.

Кроме того, в середине февраля 2018 году компания подала аналогичный иск против Госгеонедр о продлении еще 16 спецразрешений, срок действия которых истекает в этом году.

В пресс-службе объясняют, что продолжение 27 разрешений, которые заканчиваются в 2018 году, является критически необходимым компании, и как на них приходится 53% годовой добычи нефти с конденсатом и 30% годовой добычи газа.

Кроме того, от этой добычи в государственный и местные бюджеты в течение года должны поступить примерно 3 млрд грн доходов от рентной платы.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.