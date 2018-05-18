В Украину пришел крупнейший турецкий бренд одежды

Koton откроет первый магазин в в Украине уже завтра

Международный бренд одежды Koton из Турции, который занимается производством и реализацией одежды, вышел на украинский рынок и уже завтра, 19 мая, откроет свой первый магазин в торгово-развлекательном центре Lavina Mall в Киеве.

Об этом сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.

Общая площадь магазина составит 1550 кв.м.

Koton - крупнейший ритейлер Турции, производит и продает мужскую и женскую одежду, ориентируясь преимущественно на молодежь. Основан в 1988 году, первый магазин за границей был открыт в 1996 году в Мюнхене. Сейчас Koton насчитывает 506 магазинов, 303 из которых открыто в Турции и 203 - за рубежом. Кроме того, изделия Koton представлены в 800 точках продаж во всем мире. Koton имеет 10 тыс. работников в 28 странах мира и дизайнерскую команду из более 220 человек. Koton ежегодно выпускает примерно 30 тыс. различных моделей и более 50 коллекций.

Менеджер Koton, отвечающий за развитие в Украине, Ирфан Докдок подчеркнул, что Украина является одним из стратегических рынков за рубежом благодаря потребительским предпочтениям населения.

"Мы хорошо знаем этот регион и потребности потребителей, и мы очень рады открыть наш первый магазин в Украине. Мы стремимся предложить нашим клиентам новейшие тенденции и разнообразные коллекции по доступным ценам", - сказал он.

Lavina Mall – крупнейший украинский торгово-развлекательный центр площадью 170,3 тыс. кв. м.

Напомним, в 2017-ом один из крупнейших мировых ритейлеров H&M (Hennes&Mauritz) подписал контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall.

Кроме того, шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA также подтвердила информацию о выходе на украинский рынок.