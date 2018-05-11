В Украине упало автопроизводство

В апреле украинские заводы изготовили 675 автотранспортных средств, что на 13% меньше в сравнении с мартом 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром.

Объем выпуска автомобилей Skoda упал на 10%. Всего в прошлом месяце было собрано из 615 автомобилей этой марки.

Кроме того, производство автобусов за месяц снизилось на 13% - до 54 единиц. Три автобуса произвел ЗАЗ, по одному - корпорация Богдан и черниговский автозавод корпорации Эталон, завод Часивоярские автобусы изготовил 14 автобусов и Черкасский автобус - 35 автобусов.

В апреле было изготовлено шесть коммерческих автомобилей, что на 79% меньше, чем в марте - один на ЗАЗе и пять на заводе Черкасский автобус.

Отметим, что в марте 2018 автомобильные заводы Украины произвели 773 автотранспортных средства, в 52 раза меньше, чем было десять лет назад в марте.

Всего в 2017 году в Украине было произведено 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.