В Украине в 2017 году существенно подскочило автопроизводство

В 2017 году в Украине было произведено 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.

Об этом сообщила профильная ассоциация Укравтопром.

Из общего количества производство легковых автомобилей возросло на 68,1% – до 7296 штук, автобусов – на 150,5% (804 единицы), а производство коммерческих автомобилей уменьшилось на 19,4% – до 486 авто.

Также отмечается, что в декабре 2017 года на украинских заводах произведено 932 автотранспортных средства, что на 37,5% выше показателя декабря 2016 года, но на 8,1% хуже показателя ноября прошлого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 752 единиц: на 16% меньше, чем в ноябре, но на 39,3% больше, чем в декабре позапрошлого года.

Автобусов за прошлый месяц выпущено 117 ед., что на 30% превысил показатель ноября и на 42,7% результат годичной давности.

Также в декабре произведены 63 грузовых автомобиля (большая часть производства ЗАЗ), что в 2,2 раза больше показателя предыдущего месяца и на 12,5% превысило результат декабря 2016 года.