В Украине решили продать два химзавода

Пакет акций Житомирского завода будет приватизирован путем продажи на аукционе с условиями

Фонд государственного имущества (ФГИ) принял решения о приватизации Черкасского государственного завода химреактивов и 94,28% акций Житомирского завода химволокна.

Соответствующие приказы Фонд принял 2 и 3 мая, передает Интерфакс-Украина.

В ФГИ уточняют, что пакет акций Житомирского завода будет приватизирован путем продажи на аукционе с условиями.

Черкасский государственный завод химреактивов был частью военно-промышленного комплекса, а с конца 90-х годов находится на стадии закрытия. В 2016 году его чистый убыток составил 4,8 млн грн при выручке 2,7 млн грн.

Житомирский завод химволокна специализируется на производстве текстильной нити, мононити, полиамидных гранулянтов и штапельного волокна. Предприятие в 2016 году получило чистый убыток 3,1 млн грн при выручке 0,6 млн грн.

Напомним, что в декабре 2017 года Фонд госимущества (ФГИУ) определился с перечнем объектов большой приватизации, которые готовят к продаже в 2018 году. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.

В январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИУ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.