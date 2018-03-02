Порошенко одобрил закон о приватизации

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 2 марта, подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей Twitter-странице.

Он отметил, что страна-агрессор не имеет права участвовать в приватизации.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша, среди которых - закон о приватизации и обеспечение прозрачности продажи госактивов.

Отметим, что 18 января Верховная Рада приняла закон № 7066 О приватизации государственного и коммунального имущества.

Законопроект предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только малая и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Перечень объектов большой приватизации должен утверждать Кабмин по представлению Фонда государственного имущества Украины. Контроль будет осуществлять Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.

Законопроект также расширяет перечень объектов, которые нельзя приватизировать - к ним отнесли государственные медучреждения и учреждения образования.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил взять в долг еще 14 млрд грн из-за срыва приватизации в 2017 году. На 2018 год запланировано получить 21,3 млрд грн от приватизации.

В 2018 году Фонд госимущества запланировал продажу около 200 предприятий и из разных областей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.

Позже сообщалось, что ФГИУ начал подготовку к конкурсам по продаже 20 крупных предприятий.