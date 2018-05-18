В Украине открыли новый завод по сборке солнечных панелей

Компания Энхол в марте 2018 года открыла завод по производству фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций в городе Энергодар Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

Сейчас общая мощность технологической линии составляет 15 МВт в год.

Собственником частного предприятия Энхол является Валерий Евсеенко. Предприятие занимается техническим обслуживанием холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, в том числе в интересах АЭС.

В Госэнергоэффективности также отмечают, что развитие солнечной энергетики в Украине набирает обороты. Только за 3 месяца 2018-го установлено 100 МВт, что составляет почти половину мощностей солнечных электростанций, введенных за весь 2017 год.

Стремительно растет и спрос на солнечные панели и среди частных домохозяйств. Если в начале 2015 только 40 семей установили частные солнечные станции, то по состоянию на конец первого квартала 2018 года – уже 3553 семьи перешли на солнечную электроэнергию.

Напомним, что в 2018/19 годах в Виннице построят завод по производству солнечных панелей мощности производства 400 МВт в год. Строительством будет заниматься компания Несс Эстейт.