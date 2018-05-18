В Украине открыли новый завод по сборке солнечных панелей

0 комментировать
В Запорожской области запустили производство солнечных панелей

В Запорожской области запустили производство солнечных панелей

Компания Энхол в марте 2018 года открыла завод по производству фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций в городе Энергодар Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

Сейчас общая мощность технологической линии составляет 15 МВт в год.

Собственником частного предприятия Энхол является Валерий Евсеенко. Предприятие занимается техническим обслуживанием холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, в том числе в интересах АЭС.

В Госэнергоэффективности также отмечают, что развитие солнечной энергетики в Украине набирает обороты. Только за 3 месяца 2018-го установлено 100 МВт, что составляет почти половину мощностей солнечных электростанций, введенных за весь 2017 год.

Стремительно растет и спрос на солнечные панели и среди частных домохозяйств. Если в начале 2015 только 40 семей установили частные солнечные станции, то по состоянию на конец первого квартала 2018 года – уже 3553 семьи перешли на солнечную электроэнергию.

Напомним, что в 2018/19 годах в Виннице построят завод по производству солнечных панелей мощности производства 400 МВт в год. Строительством будет заниматься компания Несс Эстейт.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове