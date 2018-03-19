В Виннице решили построить завод по производству солнечных батарей

В Виннице в 2018/19 годах построят завод по производству солнечных панелей мощности производства 400 МВт в год. Строительством будет заниматься компания НЕСС ЭСТЕЙТ.

Об этом сообщил директор НЕСС ЭСТЕЙТ Иван Векирчик, передает Укринформ.

По его словам, сейчас готовится проектно-сметная документация на осуществление данного проекта и проводятся организационно-подготовительные работы. Процесс строительства завода по изготовлению солнечных панелей с использованием фотоэлектрических элементов будет выполняться двумя очередями. Завершение комплексной реализации проекта запланировано на вторую половину 2019 года.

Он также добавил, что это будет экологически чистое производство, его проектная мощность составляет 400 МВт в год, а прогнозируемый годовой объем товарной продукции ожидается в объеме $180 млн. В результате реализации проекта в компании планируют обеспечить работой около 400 винничан.

Строительство предприятия с учетом выхода на проектную мощность будет осуществляться двумя очередями; продолжительность строительства - октябрь 2018 - вторая половина 2019.

Кроме того, сообщается, что исполком Винницкого городского совета уже нaдaв разрешение компании нa проектувaння зaвода по производству солнечных пaнель по улице Сергея Зулинського.

Напомним, что ЕБРР предоставил Украине почти € 26 млн на солнечные электростанции.