Укртелеком решил повысить тарифы на связь с 1 июня

Компания Укртелеком с 1 июня 2018 года на 8,2-11,2% (на 6 грн с НДС) повышает стоимость тарифных планов Домашний Базовый (до 79 грн в городах и 74 грн в селах), Общий базовый (до 63,48 грн в городах и 59,47 грн в селах) и Домашний Безлимитный (до 74 грн в городах и 69 грн в селах).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"Укртелеком повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги - минуты на общение внутри страны, с абонентами мобильных операторов. Это не касается абонплаты, которая регулируется государством", - говорится в сообщении.

При этом местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются, то есть абонент может без ограничений общаться в пределах одного города/района.

Также отмечается, что у Укртелекома есть линейка тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ. Стоимость этих тарифных планов не меняется, подчеркнули в компании.

Причиной увеличения тарифов на связь называют повышения тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером.

Напомним, что в январе Укртелеком решил повысить цены на связь.

Кроме того, с 1 мая 2018 года компания повысила абонентскую плату за проводное радио на 30% – до 27 грн/месяц для физлиц-абонентов.