Укртелеком повышает цены за проводное радио

С 1 мая 2018 года компания Укртелеком повышает абонентскую плату за проводное радио на 30% – до 27 грн/месяц для физлиц-абонентов.

Об этом говорится в сообщении компании в газете Урядовый курьер, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС).

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя с 1 августа 2018 года.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.