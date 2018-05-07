Укрнафта прекратила поставки газа компании Коломойского

Контракт с Днепроазотом закончился еще в конце прошлого года

Полугосударственная компания Укрнафта прекратила поставки на подконтрольный Игорю Коломойскому Днепроазот, а с начала апреля перешла к реализации газа собственной добычи на открытых аукционах и по двусторонним соглашениям.

Об этом говорится в пресс-релизе Укрнафты.

Всего в прошлом месяце компания реализовала 31 млн куб. м газа собственной добычи.

Отмечается, что в конца 2017 года года завершилось двустороннее соглашение с Днепроазотом. Согласно ему, компания перерабатывала весь объем газа собственной добычи в аммиак на арендованных мощностях завода и реализовала конечный продукт непосредственно предприятию.

В рамках контракта в 2017 году Укрнафта реализовала 0,5 млн тонн аммиака по ценам, которые основывались на оптовом характере предложения.

Сейчас Укрнафта не занимается производством аммиака на каких условиях и находится в процессе передачи соответствующих мощностей Днепроазота, подчеркнули в компании.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что Укрнафта по итогам 2017 недополучила 2,3 млрд грн дохода от реализации аммиака Днепроазот-за большой разницы в рыночной стоимости и фактической ценой продажи сырья.

В свою очередь, в Укрнафте сообщили, что такая информация не является достоверной.

"Профессиональный анализ по этому вопросу ранее проводила Государственная аудиторская служба Украины по инициативе НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.) и определены в двустороннем договоре с Днепроазотом цены на аммиак Укрнафты получили независимое обоснования", - сообщили в компании.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.

По итогам 2017 года Укрнафта получила 444 млн грн чистой прибыли в сравнении с чистым убытком в 8,7 млрд грн годом ранее.