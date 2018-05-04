Коломойский заработал 2,3 млрд грн на убыточной для госкомпании схеме

Укрнафта потеряла на операциях с аммиаком 2,3 млрд грн

Полугосударственная Укрнафта по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн дохода от реализации аммиака Днепразоту, подконтрольного Игорю Коломойскому. Причина - большая разница в рыночной стоимости и фактической ценой продажи сырья.

Об этом свидетельствуют расчеты профильного издания enkorr, основанные на данных финансового отчета Укрнафты и котировках аммиака производства Днепразот.

Так, стоимость реализованного в 2017 году Укрнафтой аммиака составила 2,7млрд грн.

При этом рыночная стоимость произведенного на Днепразоте сырья составила чуть больше 5 млрд грн.

Данные об объеме продажи аммиака из квартальных отчетов Укрнафты полностью совпадают с объемом производства аммиака на Днепразот за соответствующие периоды.

"Разница между рыночной стоимостью реализованного компанией аммиака и фактически полученным полугосударственной компанией доходом от его продажи, потери Укрнафты в 2017 году составили 2,3 млрд грн", - пишет издание.

Схема работы Укрнафты по производству аммиака состоит в следующем: нефтедобывающая компания с 2011 года арендует цех синтеза аммиака, поставляет туда свой газ и самостоятельно оплачивает все издержки, связанные с его производством. Затем аммиак продается Днепразоту и химпредприятие направляет его дальше по технологической цепочке для производства карбамида.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.

Днепроазот контролируется Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка.