Украина вдвое увеличила экспорт клубники с 2012 года

Украина почти удвоила экспорт клубники за последние шесть лет, при этом параллельно сократив импорт. Так, объемы импорта свежей клубники садовой сократились на 88% с 1,3 тыс. тонн в 2012 году до 153 тонн в 2017 году. При этом экспорт вырос на 90% с 184 тонны до 1,8 тыс. тонн соответственно.

Такие данные обнародовала ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

"Еще несколько лет назад производство земляники садовой (клубники - ред.) в Украине считалось нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены ягодами из соседней Польши и других стран ЕС ... Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке", - отметили аналитики ассоциации.

Максимальные объемы потребления клубники были зафиксированы в 2013 году, в последующие годы рынок медленно сокращался. Восстановление растущего тренда состоялось в 2017 году, когда темп прироста потребительского спроса к предыдущему году оценивался в +11%.

Основным мировым производителей клубники является Польша. По данным УКАБ, она выращивает около 200 тыс. тонн промышленной земляники, что втрое больше, чем объемы, которые выращивают в Украине.