В Uber подтвердили запуск нового сервиса в Украине

Глава отдела логистики сервиса вызова такси Uber Джейсон Дроэг подтвердил планы создания нового сервиса доставки еды UberEats в Украине.

Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

Так, компания в 2018 году планирует запустить сервис в 100 новых городах Европы, Ближнего Востока и Африки, в частности и в Украине. Сервис также откроют в Ирландии, Египте, Кении, Румынии и Чехии.

Однако, Дроэг отказался рассказать, сколько компания инвестирует в этот проект.

UberEats – это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей – это возможность заказывать еду, для водителей – зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

Отметим, что в феврале Uber начал подготовку к открытию в Украине нового сервиса. В частности, компания начала поиски главного менеджера для сервиса.

Напомним, что о планах запустить UberEats в нашей стране генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ Алексей Стах сообщал еще в июле 2017 года. Однако с того времени Uber ничего не сообщал о новом сервисе.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем (такси). Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Также Uber работает в Запорожье, Одессе, Львове, Днипре, Харькове и Виннице.