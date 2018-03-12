В Uber подтвердили запуск нового сервиса в Украине

0 комментировать
Компания планирует запустить сервис в 100 новых городах

Компания планирует запустить сервис в 100 новых городах

Глава отдела логистики сервиса вызова такси Uber Джейсон Дроэг подтвердил планы создания нового сервиса доставки еды UberEats в Украине.

Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

Так, компания в 2018 году планирует  запустить сервис в 100 новых городах Европы, Ближнего Востока и Африки, в частности и в Украине. Сервис также откроют в Ирландии, Египте, Кении, Румынии и Чехии.

Однако, Дроэг отказался рассказать, сколько компания инвестирует в этот проект.

UberEats – это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей – это возможность заказывать еду, для водителей – зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

Отметим, что в феврале Uber начал подготовку к открытию в Украине нового сервиса. В частности, компания начала поиски главного менеджера для сервиса.

Напомним, что о планах запустить UberEats в нашей стране генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ Алексей Стах сообщал еще в июле 2017 года. Однако с того времени Uber ничего не сообщал о новом сервисе.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем (такси). Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Также Uber работает в Запорожье, Одессе, Львове, Днипре, Харькове и Виннице.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Алексей Фелди
Алексей Фелди Что может грозить за неуплату налогов 0

Привлечение к уголовной ответственности, а еще чаще – угроза привлечения по статье 212 уголовного кодекса Украины за уклонение от уплаты налогов является одной из самых "ходовых" статей в хозяйственной деятельности.

Владимир Ломийчук
Владимир Ломийчук Зачем компаниям антикризисное управление 0

Устойчивость является лишь временным состоянием, даже если она длится годами. Любая организация потенциально может оказаться в угрожающей для нее ситуации.

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Деолигархизация или передел 1

Недавно телевизионная программа Схемы (проект радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове