Турецкая компания отремонтирует проспект в Киеве

Дочернее предприятие турецкой Onur Group – компания Онур Конструкцион Интернешнл стала победителем в тендере на капитальный ремонт проспекта Палладина в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает агентство Интерфакс-Украина.

Общая стоимость ремонта составит 418,5 млн грн.

Компания должна выполнить работы по реконструкции проспекта Палладина до 31 декабря 2019 года. Капитальный ремонт предусматривает смену дорожного покрытия, ремонт тротуаров, установление дорожных знаков, ограждений, освещения, ремонт канализации и пр.

Согласно системе ProZorro, в тендере также приняла участие компания Киевшляхбуд, однако ее предложение оказалось на 0,5 млн грн дороже.

Онур Конструкцион Интернешнл основана в 2004 году. Совладельцами компании являются граждане Турции Исхан и Онур Че Тинджевизы (по 49%) и украинец Олег Фарион (0,23%).

Ранее компания Onur неоднократно привлекалась к строительству и ремонту дорог в Украине.

Напомним, что в январе 2017 года Onur выиграла тендеры на строительство объездных дорог под Красногоровкой (275-282 км) и Покровской Богачкой (221-228 км) в Полтавской области на трассе М-03 Киев-Харьков.

Компания также завершит работы по реконструкции участка трассы Киев-Одесса от Киева до Белой Церкви вместо Альтком.

Недавно Onur также выиграла 7 тендеров на реконструкцию участков автомобильной дороги Н-31 Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка на общую сумму 2,1 млрд грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы.

Общий объем финансирования составляет 298,4 млрд грн, из которых 178 млн грн - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн - за счет других источников.

Отметим, что в 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года.