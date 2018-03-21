Кабмин утвердил программу ремонта дорог

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Общий объем финансирования составляет 298,4 млрд грн, из которых 178 млн грн - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн - за счет других источников.

Глава Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак сообщил, что за пять лет планируется качественно объединить автодорогами все областные центры страны.

"Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство. Это требует более профессиональной подготовки проектной документации, большей подготовки и конкуренции между строительными организациями", - отметил он.

По словам Новака, за пять лет основные ремонтные работы будут направлены на международные направления.

Он также сообщил, что по кредитам Европейского банка реконструкции и развития он предложил международным партнерам продолжить ремонт трассы Киев - Одесса от Белой Церкви (Киевская обл.) до границы с Черкасской областью в рамках существующих кредитных линий.UA

"Дальнейшие работы на этой дороге будем проводить за счет новых кредитных линий", - подчеркнул Новак.

Отметим, что в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.

Ранее премьер-министр инициировал масштабный аудит качества дорог и требовал привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы. Он также анонсировал создание черного списка таких подрядчиков.