Турецкая компания займется ремонтом дороги в Украине

В тендере участвовали еще две киевские компании

Турецкая компания Onur выиграла ряд тендеров на реконструкцию участков автомобильной дороги Н-31 Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка на общую сумму 2,1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Общая ожидаемая стоимость указанных тендеров составляла 2,3 млрд грн.

В частности компания выиграла 7 тендеров на реконструкцию участков указанной автодороги с ожидаемой стоимостью 380 млн грн, 321 млн грн, 299 млн грн, 280 млн грн, 385 млн грн, 350 млн грн и 290 млн грн.

При этом, во всех указанных торгах также участвовали киевские компании Альтком и Альтис-Констракшн.

Отметим, что в январе 2017 года Onur выиграла тендеры на строительство объездных дорог под Красногоровкой (275-282 км) и Покровской Богачкой (221-228 км) в Полтавской области на трассе М-03 Киев-Харьков.

Компания также завершит работы по реконструкции участка трассы Киев-Одесса от Киева до Белой Церкви вместо Альтком.

Напомним, что в марте Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы.

Общий объем финансирования составляет 298,4 млрд грн, из которых 178 млн грн - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн - за счет других источников.

Отметим, что в 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года.