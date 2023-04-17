Черный день для Газпрома. Турция начинает сама добывать газ в море — запасы превышают 500 млрд кубометров и до конца не разведаны 17 апреля, 17:55 Поставка газа из трех скважин начнется на этой неделе, еще семь планируется ввести в эксплуатацию в сентябре (Фото:Укргазвыдобування)

Турецкая госкомпания Turkish Petroleum Corp. в четверг начнет добычу природного газа на крупном глубоководном месторождении Сакарья в Черном море.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу компании Мелиха Билгина.



Поставки газа из трех скважин начнутся на этой неделе, еще семь планируется ввести в эксплуатацию в сентябре.

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Объем добычи на 10 скважинах ожидается на уровне 10 млн куб. м в сутки. Это, отмечает FT, около 7% прошлогоднего объема потребления в Турции. Почти весь газ страна импортирует. На полной мощности месторождение будет производить 40 млн куб. м газа в сутки, рассчитывает Билгин.

Часть газа будет экспортироваться. Глава компании указал на высокий потенциал европейского рынка и отметил, что при нынешней рыночной конъюнктуре поиск покупателей вряд ли станет для Turkish Petroleum проблемой.

Месторождение Сакарья открыто в 2020 году у берегов одноименной провинции. Инвестиции в первую фазу проекта, реализуемого турецкой компанией совместно с американской Schlumberger и британской Subsea 7, составили $1,8 млрд.

Спустили в море первую трубу газопровода летом 2022 года. Строительство завершили в ноябре того же года.

Всего, по оценкам Turkish Petroleum, в Черном море было обнаружено до 710 млрд куб. м. природного газа. Большая часть которого приходится на месторождение Сакарья.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган огласил, что запасы газа на месторождении составляют 540 млрд куб. м и, вероятно, эта цифра вырастет.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года Турция открыла новое месторождение природного газа в Черном море объемом 58 млрд кубометров.