Все заинтересованные страны согласны. Турция готова запустить газовый хаб в 2023 году

6 февраля, 08:57
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению.

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Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, сообщает Интерфакс.

«Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году», — сказал министр.

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По словам Донмеза, обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран: «Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать турецкий проект хаба».

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Министр отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение энергетической безопасности: «Сформировано общее мнение о повышении вдвое поставок по TANAP. Работы в этом направлении продолжаются. Это предполагает также повышение добычи газа в ближайшие 3−4 года, что, безусловно, внесет вклад в энергобезопасность как Турции, так и Европы».

Также сообщается, что на 14−15 февраля в Стамбуле запланировано проведение саммита с участием стран-производителей голубого топлива для обсуждения газового хаба.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Газ Турция Поставки газа Рынок газа Хаб

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