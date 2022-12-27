Новая энергетическая держава на подходе. Турция открыла новое месторождение газа в Черном море — Эрдоган 27 декабря, 08:43 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Турция открыла новое месторождение природного газа в Черном море объемом 58 млрд кубометров.

Об этом в Telegram сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с учетом найденного месторождения, запасы природного газа в черноморских месторождениях Турции теперь равны 710 млрд кубометров.

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Новые запасы природного газа объемом 58 млрд кубометров были обнаружены буровым судном Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра, уточнил Эрдоган.

Ранее, в 2020-м и 2021 годах, Турция неоднократно объявляла об открытии крупных газовых месторождений в Черном море.

В июне 2022 года началась прокладка трубопровода к месторождению Сакарья. Ожидается, что первый газ с него поступит в Турцию в 2023 году.