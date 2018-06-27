Сын Януковича окончательно проиграл НБУ дело на 1,5 миллиарда

Сын экс-президента Виктора Януковича Александр окончательно проиграл суд Национальному банку Украины (НБУ) о возмещении убытков его банку.
Об этом говорится в постановлении Верховного суда от 20 июня.
В частности, суд не удовлетворил жалобу Януковича-младшего на решения предыдущих инстанций.
"Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают", – говорится в решении.
Речь идет о деле по иску сына экс-президента, в котором он просил возместить ему убытки, взыскав с НБУ 1,5 млрд грн за банкротство.
Дело в том, в 2014 году Нацбанк признал ВБР банкротом, а в 2015 году – начал процедуру ликвидации банка. Однако, Янукович-младший считает, что это лишило его возможности распоряжаться своей собственностью, акциями общества и владеть всеми имущественными правами, которые удостоверяют эти акции.
Кроме того, он утверждает, что ВБР был "стабильной банковской учреждением" до принятия решений о банкротстве.
"Размер причиненного ему имущественного ущерба составляет 1,5 млрд грн, равный рыночной стоимости 100% пакета акций Всеукраинский банк развития", - говорится в иске.
Напомним, что в октябре 2015 года стало известно, что следователи МВД арестовали более 2,6 млрд грн на этих счетах. Позже в 2016 году некоторым вкладчикам банка удалось снять арест со счетов.
В январе 2017 года средства были перечислены с Всеукраинского банка развития в Международный инвестиционный банк, основным акционером которого является президент Украины Петр Порошенко.
Позже банк Порошенко открестился от перевода денег сына Януковича. В марте Печерский районный суд снял арест с 312,5 тыс. грн Януковича.
16 апреля 2018 стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных Януковичем-младшим, открытых в его банке ВБР.
Следствие рассказывал, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в общей сложности почти 550 млн грн и более $27 млн.
Позже СМИ сообщали, что из банка Януковича-младшего вывели 2 млрд грн.
Всеукраинский Банк Развития (ВБР) - бывший коммерческий банк, созданный 24 апреля 2009 года с главным офисом в Киеве, был бизнесом семьи Януковича.
Учредители: Александр Янукович и Валентина Арбузова, до последнего единственным владельцем банка был старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александр Янукович.
Правление возглавляла Валентина Арбузова, мать бывшего главы НБУ Сергея Арбузова.
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