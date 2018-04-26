Из банка Януковича-младшего вывели 2 млрд грн - СМИ

Из арестованных ранее 2,6 млрд грн на счетах банка уже выведено около 2 млрд грн

Из Всеукраинского банка развития, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд грн.

Об этом говорится в статье ЭП.

Недавно в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд снял арест со счетов компаний, которые правоохранители относили к сфере влияния Януковича.

В издании отмечают, что из арестованных ранее 2,6 млрд грн на счетах банка уже выведено около 2 млрд грн, а остальные средства существует только на бумаге.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте 2,6 млрд грн на счетах ВБР. Однако сейчас этих средств на счетах в ВБР уже нет, отмечают в ЕП.

По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией в банке, когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки.

"Сейчас на счетах банка из связанных с Януковичем средств есть 559 млн грн. Эти средства находятся в 9-й очереди акцептующих требований кредиторов. Однако эти средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди", - говорится в статье.

По версии следствия, в 2013-2014 годах должностные лица Всеукраинского банка развития с целью получения государственных средств незаконно кредитовали Донецкую железную дорогу, Львовскую железную дорогу, Одесскую железную дорогу, Юго-Западную железную дорогу, Южную железную дорогу и Приднепровской железной дорогу. Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд грн.

Напомним, что в октябре 2015 года стало известно, что следователи МВД арестовали более 2,6 млрд грн на этих счетах. Позже в 2016 году некоторым вкладчикам банка удалось снять арест со счетов.

В январе 2017 года средства были перечислены с Всеукраинского банка развития в Международный инвестиционный банк, основным акционером которого является президент Украины Петр Порошенко.

Позже банк Порошенко открестился от перевода денег сына Януковича. В марте Печерский районный суд снял арест с 312,5 тыс. грн Януковича.

16 апреля 2018 стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных Януковичем-младшим, открытых в его банке ВБР.

Следствие рассказывал, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в общей сложности почти 550 млн грн и более $27 млн.

Всеукраинский Банк Развития (ВБР) - бывший коммерческий банк, созданный 24 апреля 2009 года с главным офисом в Киеве, был бизнесом семьи Януковича.

Учредители: Александр Янукович и Валентина Арбузова, до последнего единственным владельцем банка был старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александр Янукович.

Правление возглавляла Валентина Арбузова, мать бывшего главы НБУ Сергея Арбузова.