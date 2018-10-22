Суд арестовал литовские счета экс-главы крупного украинского банка

Печерский районный суд Киева арестовал денежные средства, принадлежащие бывшему председателю правления банка Финансы и Кредит Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi новини.

Согласно судебному решению установлено, что в период 2012-2015 годов Хлывнюк, по предварительному сговору с четырьмя членами кредитного комитета банка Финансы и Кредит, используя подконтрольную компанию-нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кипр), путем злоупотребления своим служебным положением, завладел имуществом банка ФиК, заключив заведомо убыточные кредитные договора и договора залога, которые не были отображены в официальной отчетности банка на общую сумму $53,7 млн.

Генеральная прокуратура, которая ведет расследование против Хлывнюка и других подозреваемых, полагает, что денежные средства, которыми они незаконно завладели, могли быть использованы для отмывания (легализации) и размещены на счетах, открытых компанией в названных банковских учреждениях Литвы и Латвии.

Суд арестовал эти счета, учитывая тот факт, что денежные средства являются вещественным доказательством по делу.

Ранее сообщалось, что собственника обанкротившегося банка Финансы и кредит, депутата Верховной Рады Константина Жеваго заподозрили в хищении $53 млн.

Банк Финансы и кредит – украинский коммерческий банк (лицензия отозвана). До 2015 года, по величине активов согласно классификации Нацбанка Украины (НБУ) входил в группу крупнейших банков, занимая 10 место. Основным бенефициаром является украинский бизнесмен и депутат Константин Жеваго. С зимы 2014-2015 годов банк испытывал проблемы с платежеспособностью. Имел обязательства перед 0,5 млн вкладчиками на общую сумму более 17 млрд грн. 17 сентября 2015 года банк был признан НБУ неплатежеспособным.