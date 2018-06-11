Совладельцы Novus открыли новый терминал в одном из крупнейших портов Украины

В Николаевском морском порту Ольвия открылась первая очередь специализированного терминала по перевалке сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщается на сайте администрации морских портов Украины (АМПУ).

Уже завершена первая очередь проекта — построены четыре силоса емкостью по 6,5 тыс. тонн каждый, продолжается строительство склада напольного хранения.

После реализации проекта терминал сможет переваливать до 4 млн тонн грузов в год, а пропускная способность составит 300 грузовых машин и 200 вагонов в сутки.

Специализированный морской порт Ольвия расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — 7, длина грузового причального фронта - 1,53 км.

Проект реализуется инвестиционной компанией BT Invest совместно с компанией Евровнешторг.

Строительство зернового канала в порту Ольвия Евровнешторг начал в 2017 году. К концу 2018 года планируется запустить подходной канал и причал длиной 280 метров с глубинами 12,5 метра.

Напомним, что ранее правительство Украины отказалось от варианта приватизации или аренды портов, их будут передавать исключительно в концессию.

BT Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании Сандора Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 39 магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville. Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве и вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект — морской порт в Николаеве.