Правительство отказалось продавать порты

Государственные порты будут передаваться только на временную эксплуатацию

Кабинет министров Украины отказался от вариантов приватизации или аренды портов, их будут передавать исключительно в концессию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНИАН.

"Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", - отметил он.

Напомним, что ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) поддержало предложение Министерства инфраструктуры о передаче морских портов в концессию вместо приватизации.

Концессия - договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.



