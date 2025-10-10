Евросоюз приблизился к запрету на поставки российского СПГ уже в 2027 году (Фото: НАК Нафтогаз Украины)

Венгрия поддержала запрет на поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России, который готовит Евросоюз.

На встрече послов стран ЕС представитель Будапешта не высказал возражений против запрета импорта российского СПГ, сообщает EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Реклама

Ранее Венгрия пыталась добиться для себя исключения из санкций. Теперь главными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.

Австрийские власти настаивают, чтобы в санкционный пакет включили пункт о разморозке российских активов на 2 млрд евро. Эти средства предлагается передать банку Raiffeisen Bank International в качестве компенсации за взыскание, выплаченное по решению российского суда.

Представитель Словакии заявил, что Братислава выступает против новых ограничений, поскольку, как подчеркивается, политика ЕС в сфере защиты климата наносит ущерб словацкой автомобильной промышленности. Стоит отметить, что Словакия тоже возражает против инициативы Евросоюза запретить двигатели внутреннего сгорания к 2035 году.

Новый санкционный пакет предусматривает постепенный отказ от импорта российского СПГ до 2027 года.

Как сообщалось, ранее председатель Raiffeisen Bank International Иоганн Штробль заявил, что снятие санкций с российской компании, связанной с олигархом Олегом Дерипаской, отвечает интересам ЕС.

Как сообщало агентство Reuters, послы стран ЕС 8 октября согласились продолжать реализацию плана по отказу от российских нефти и газа до 2028 года. Евросоюз ведет отдельные переговоры по новому пакету санкций против России, чтобы запретить импорт СПГ на год раньше, в январе 2027 года.