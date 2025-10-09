«В интересах ЕС». Глава Raiffeisen высказался о снятии санкций с компании, связанной с Дерипаской

Об этом заявил председатель Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль, отметив при этом, что это позволит одному из крупнейших застройщиков блока — австрийской компании Strabag — избавиться от российских акционеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы банка.

Реклама

«Распериа сидит и на акциях Strabag, и на 2,1 миллиарда евро, которые уже в России. Есть способ это изменить», — сказал Штробль.

Такая ситуация сложилась в результате того, что в 2023 году Raiffeisen Bank International, стремясь высвободить миллиарды евро, заблокированные в его российской дочке, попытался провернуть сложную операцию по обмену активами. План заключался в покупке доли (около 24,1%) в австрийской строительной компании Strabag у российской компании Распериа Трейдинг Лимитед. Сделка сорвалась из-за давления США, которые опасались, что транзакция может быть использована для обхода санкций.

После срыва сделки компания Распериа обратилась в российский суд, чтобы взыскать убытки. Суд принял решение в ее пользу, присудив выплату более 2 млрд евро компенсации. Эти деньги были принудительно списаны со счетов российского Райффайзенбанка.

Фактически, RBI потерял деньги в России, но, с российской точки зрения, получил формальное право на актив, находящийся в Европе.

В то же время решение российского суда не имеет прямой силы в Евросоюзе и RBI не может получить физический контроль над этим активом. Таким образом, банк оказался в ситуации, когда деньги уже потеряны в России, а обещанный актив в Европе недоступен.

Сейчас австрийская сторона лоббирует в ЕС идею разморозить эти санкционные акции Strabag и передать их RBI. Это позволило бы частично компенсировать потери банка, но такое предложение вызывает сопротивление у других стран, которые не хотят создавать опасный прецедент признания российских судебных решений.

Однако Штробль отметил, что другие страны-члены ЕС уже помогали своим компаниям, в частности Carlsberg и Danone, решить их российские проблемы.

Российское подразделение — самое прибыльное для Raiffeisen Bank International, но из-за контроля за капиталом банк не может перевести дивиденды из страны.

Даже если передачу акций Strabag одобрят в пакете санкций ЕС, Raiffeisen все равно потребует разрешения российских регуляторов на выплату этих дивидендов в натуральной форме в Австрию, сообщил Штробль. По его словам, в случае завершения сделки банк, вероятно, продаст пакет акций Strabag.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк принудительно списал с корреспондентского счета Райффайзенбанка 1,87 млрд евро.

Австрийский Raiffeisen Bank International увеличил прибыль в первом квартале 2025 года более чем на четверть.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в первом полугодии 2025 года получила консолидированную прибыль в 567 млн евро без учета операций в России и Беларуси, а судебный спор с Rasperia привел к убытку российской «дочки» в 437 млн евро.

В сентябре 2025 года стало известно о том, что Европейский Союз обсуждает снятие санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) убытки в размере 2 млрд евро.