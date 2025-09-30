Плохие новости для Кремля. Последнюю точку входа РФ в трубопровод ЕС все-таки закроют— названы сроки

Болгария поддерживает план ЕС по прекращению экспорта российского газа в блок к концу 2027 года, что фактически приведет к прекращению поставок газа по трубопроводам из Москвы в Венгрию и Словакию.

Об этом заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков, сообщает Politico.

«Ожидается, что к 1 января 2028 года потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено. Будучи членом ЕС, Болгария согласует свои действия с европейским законодательством и политикой, включая [предлагаемый] поэтапный отказ… к концу 2027 года», — отметил министр.

Как сообщалось, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз к 2027 году полностью откажется от российского ископаемого топлива.

24 сентября 2025 года премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что в 2026 году Болгария должна расторгнуть контракты на использование или транзит российского природного газа, а в перспективе — к 2028 году он должен быть полностью исключен с болгарского энергетического рынка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда же дважды за два дня категорически исключил отказ от российского сырья.

26 сентября 2025 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил от болгарской стороны заверения, что София не поставит Будапешт в «затруднительное положение», несмотря на сообщения СМИ о прекращении транзита российского газа в 2026 году.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна не готова полностью отказаться от российского газа, но может обсуждать сокращение закупок.