Окошко закрывается. Кабмин предложил Раде запретить бесплатное растаможивание автомобилей с 1 июля 30 мая, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Бесплатное растаможивание автомобилей хотят отменить с 1 июля (Фото:kiev.informator.ua)

Кабинет министров предложил Верховной Раде отменить бесплатное растаможивание автомобилей в Украине.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 7418 о внесении изменений в Налоговый кодекс, инициатором которого, как следует из пояснительной записки, является Министерство финансов.

Видео дня

Читайте также: Алена Шкрум Сколько украинцы ввезли авто без налогов и для кого

Как отмечает министр финансов Сергей Марченко, законопроект предлагает возобновить налогообложение:

— для транспортных средств, ввозимых гражданами (в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тыс. автомобилей; нередкие случаи ввоза авто премиум-класса).

— для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

— для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

Вместе с тем Минфин предлагает освободить от уплаты сбора на обязательное государственное страхование электромобили.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, запрет вступит в силу с 1 июля.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 5 апреля подписал закон, полностью освобождающий граждан от налогообложения ввоза транспортных средств на время действия военного положения. Как предусматривает принятый Верховной Радой 24 марта законопроект № 7190, ввоз транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога.

Уже в конце апреля появились инициативы возобновить прекращение бесплатной растаможки авто — в частности, со стороны Даниила Гетманцева, главы комитета Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.