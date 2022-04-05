В период военного положения. В Украине ввели бесплатную растаможку автомобилей

5 апреля, 19:07
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В Украине на период военного положения ввели бесплатное растаможивание автомобилей (Фото:fill / Pixabay)

В Украине на период военного положения ввели бесплатное растаможивание автомобилей (Фото:fill / Pixabay)

Президент Владимир Зеленский 5 апреля подписал закон, полностью освобождающий граждан от налогообложения ввоза транспортных средств на время действия военного положения.

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Как предусматривает принятый Верховной Радой 24 марта законопроект № 7190, ввоз транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога.

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Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Также ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы налогообложения освобожден от уплаты акцизного налога и НДС.

Законопроект также освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товары, ввозимые на территорию Украины в режиме импорта и освобождает от НДС операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2%. При этом предполагается упрощение процедур таможенного оформления таких товаров.

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Редактор: Александр Иванов

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