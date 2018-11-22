Рада сняла арест с Черноморнефтегаза

Верховная Рада Украины сняла арест с имущества госкомпании Черноморнефтегаз до 31 декабря 2019 года и разрешила компании открывать счета со специальным режимом использования для восстановления работы.

За принятие в целом проекта постановления №8338 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада установила, что на период временной оккупации Украины Черноморнефтегаз открывает текущий счет со специальным режимом использования в целях проведения расчетов по обеспечению производственной, инвестиционной деятельности, деятельности по защите имущественных прав и законных интересов в арбитражных судах, а также в целях погашения задолженности по договорам, заключенным до начала временной оккупации территории Украины и задолженности перед бюджетом.

Предполагается, что такой счет будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров по предложению Нафтогаза Украины.

Кроме того, на средства, учитываемые на счетах со специальным режимом использования, не налагается арест, а операции по этим счетам не подлежат приостановлению.

Напомним, что в марте президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит мораторий на банкротство государственной акционерной компании Черноморнефтегаз до 1 января 2019 года.

В марте 2014 года "власти" аннексированного Россией Крыма национализировали имущество Черноморнефтегаза на территории полуострова и в границах континентального шельфа. Компания сохранила юридический статус на контролированной Украиной территории и в течение 2014-2015 годов занималась работой по восстановлению документов на право собственности на утраченные в результате аннексии Крыма активы.

В настоящее время Черноморнефтегаз, зарегистрированный в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

Балансовая стоимость утраченных активов общества составляет 14,9 млрд грн.

В октябре 2016 года Нафтогаз и 6 ее дочерних компаний – Черноморнефтегаз, Укртрансгаз, Ликво, Укргаздобыча, Укртранснефть и Газ Украины – инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные незаконным захватом ею активов группы в Крыму, которые Нафтогаз предварительно оценил в $2,6 млрд.