Прием молока 2-го сорта для переработки продлен на два года

В Украине пока не будет никаких ограничений на переработку молока второго сорта

В Украине молоко 2-го сорта будет приниматься на переработку вплоть до 1 января 2020 года.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает пресс-служба министерства.

"С 1 июля ничего не изменилось, молоко 2-го сорта не отменили. Селяне и все те, кто производит молоко, могут спокойно его сдавать на предприятия до 1 января 2020 года. То есть, на основании действующего законодательства до 2020 года молоко абсолютно всех сортов, в том числе и второго, принимается и используется молокоперерабатывающими предприятиями для пищевых целей", - сказала Ковалева в интервью одному из телеканалов.

После этого, в течение еще двух лет, до 1 января 2022 года, будет установлен переходный период, в течение которого молоко 2-го сорта будет продолжать приниматься, но уже исключительно в технических целях для производства непищевых продуктов (например, кормов для животных или казеина).

"Когда 30% молока, которое идет на переработку, это молоко второго сорта, то очевидно, что необходимо время и условия, для того, чтобы селяне или те, кто производят молоко второго сорта, имели возможность переориентироваться, перестроиться. Поэтому государство осуществляет и финансовую поддержку, и информационную", - отметила Ковалева, добавив, что на 2018 год объем такой поддержки предусмотрен в размере 4 млрд грн.