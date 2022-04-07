«Жилье или газ». Премьер Италии поддержал введение эмбарго на импорт российской нефти и газа 7 апреля, 06:29 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги (Фото:REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал введение эмбарго на импорт российской нефти и газа. Он заверил, что Италия будет действовать в соответствии с решениями ЕС.

Об этом он заявил на пресс-конференции .



«Если ЕС предложит эмбарго, мы будем рады его уважать. То, чего мы хотим, это более эффективный инструмент для достижения мира. И поэтому мы спрашиваем себя, что более важно — цена на газ или жилье», — резюмирует Драги.

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Как сообщалось, страны — члены Евросоюза в среду, 6 апреля, поддержали запрет на импорт российского угля, решение официально примут до пятницы.

По словам дипломатов, представители Евросоюза и некоторые страны-члены призывают сократить импорт нефти из России, но эти предложения "встречают сопротивление со стороны Германии и некоторых других стран". В Берлине говорят, что санкции по нефти и газу « нанесут больше ущерба экономике ЕС, чем возможности Путина вести войну», пишет WSJ со ссылкой на чиновников. Против того чтобы прекратить покупать российский газ, также выступают Германия, Венгрия и Австрия.





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