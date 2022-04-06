Евросоюз примет решение по поводу запрета на импорт российского угля до пятницы — WSJ 6 апреля, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Решение по поводу импорта российского угля примут до пятницы (Фото:REUTERS/Ilya Naymushin)

Страны — члены Евросоюза в среду, 6 апреля, поддержали запрет на импорт российского угля, решение официально примут до пятницы, — об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам дипломатов, представители Евросоюза и некоторые страны-члены призывают сократить импорт нефти из России, но эти предложения «встречают сопротивление со стороны Германии и некоторых других стран». В Берлине говорят, что санкции в отношении нефти и газа «причинят больше ущерба экономике ЕС, чем способности Путина вести войну», пишет WSJ со ссылкой на чиновников. Против того, чтобы прекратить покупать российский газ, также выступают Германия, Венгрия и Австрия.



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По данным WSJ, представители Германии в частном порядке дали понять, что могут согласиться на поэтапное введение нефтяного эмбарго в течение нескольких месяцев. Это может дать странам ЕС, которые импортируют российскую нефть в больших объемах, время, чтобы подготовиться и подстроить нефтеперерабатывающие заводы, предназначенные для российской нефти.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что дипломаты ЕС 6 апреля не утвердили новые санкции против России, предложенные Еврокомиссией, потому что им нужно было решить технические вопросы, в частности, повлияет ли запрет на уголь на существующие контракты. Собеседники агентства также заявили, что дипломаты «с оптимизмом смотрят на возможность достичь компромисса на новой встрече в четверг».

6 апреля США объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков Сбербанк и Альфа-банк.

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