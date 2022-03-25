Самый быстрый способ остановить войну. Почему ЕС может и должен ввести эмбарго на нефть и газ из России прямо сейчас 25 марта, 19:04 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Сергей Гуриев (Фото:Kyiv School of Economics / Facebook)

Косвенные потери Европы от войны России в Украине — выше, чем прямые экономические потери от введения эмбарго на российские нефть и газ. И ЕС может себе позволить ввести это эмбарго прямо сейчас, считают экономисты Сергей Гуриев и Олег Ицхоки.

НВ Бизнес публикует перевод статьи, которую написали экс-главный экономист ЕБРР, преподаватель парижского университета SciencesPo Сергей Гуриев и профессор Университета Калифорнии Олег Ицхоки. Текст вышел на портале intellinews.com.



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Прекращение закупок российской нефти и газа, вероятно, окажется самым быстрым способом остановить путинскую войну в Украине. Это решение также принесет максимальный экономически эффект.



Мы экономисты, и у этой статьи нет цели выдвигать моральные аргументы против решения Европы продолжать платить России за ее нефть и газ, в то время как Владимир Путин использует эти средства для своей жестокой войны в Украине. Не являясь гражданами Германии, мы не можем призывать немецкое правительство делать выбор, связанный с краткосрочными издержками для немецких избирателей. Однако, как экономисты, эксперты в области политической экономии, международной экономики и экономики России, мы можем с уверенностью утверждать: европейское эмбарго на российские нефть и газ — правильное экономическое решение и самый быстрый способ лишить Путина возможности финансировать его войну в Европе.



Да, это эмбарго дорого обойдется. Но это контролируемые величины. Ведущие немецкие экономисты оценивают стоимость немецкого эмбарго в диапазоне от 0,5 до 3% ВВП, или примерно 120−1200 евро на душу населения, что эквивалентно умеренной рецессии и ниже экономических издержек, связанных с COVID. Лауреат Нобелевской премии Пол Кругман согласен с тем, что с этими потерями можно справиться.

Европейское эмбарго рассматривалось еще в двух исследованиях. По одним оценкам, прекращение закупок российского топлива снизит реальные доходы европейцев менее чем на 1%. Другое — предполагает, что полное отключение российского газа сократит ВВП еврозоны на 2%.У правительства Германии достаточно финансовых ресурсов, чтобы поддержать немецких потребителей, субсидируя более высокие расходы на энергию из альтернативных источников и компенсируя негативное влияние на производство и рынок трудовых ресурсов, как это было во время рецессии COVID.

Поскольку зима закончилась и потребность в газе для отопления уменьшилась, это идеальный момент, чтобы заместить газ и нарастить его запасы к следующей зиме.

Если эмбарго будет введено сейчас, западные экономики смогут быстро адаптироваться и, наконец, избавиться от зависимости от российских ископаемых видов топлива, что устранит уязвимость Европы перед экономическим шантажом Путина. Анализ центра Bruegel (Брюссель) предполагает, что следующей зимой Европа сможет обойтись без российского газа и столкнется только лишь с временными сложностями из-за полного запрета на поставку российской нефти и газа.

Еще важнее, что отказ от введения эмбарго влечет за собой гораздо большие издержки. Война Путина в Украине — это прежде всего человеческая трагедия. Но это также экономическая катастрофа для Европы.

Европе грозит самый большой кризис с беженцами со времен Второй мировой войны. Количество беженцев уже превысило 3 млн человек и продолжает расти. По прогнозам, во втором квартале 2022 года экономика еврозоны будет в рецессии. Ее восстановление после COVID существенно замедлилось: например, Goldman Sachs уже понизил прогноз роста на 2022 год с 3,9 до 2,5%. Для сравнения: на долю России приходится всего 3% немецкого импорта, а война в Европе нарушает производственные цепочки и процессы (пока в основном) в Восточной Европе, на долю которых приходится гораздо большая доля европейской торговли. Важно отметить, что возврат к статус-кво не входит в число вариантов выбора. Продление этого кризиса приведет к гораздо более высоким экономическим издержкам. Таким образом, прекращение путинской войны — не только гуманитарный, но и экономический императив.

Достаточно ли существующих санкций, чтобы остановить Путина? С самого начала войны Запад продемонстрировал беспрецедентную решимость и единство и действительно ввел широкомасштабные санкции, которые нанесли ущерб российской экономике. Рубль потерял 40% своей стоимости. Российский фондовый рынок перестал существовать. Российский суверенный долг торгуется на уровне 20 центов за доллар. ЦБ России повысил прогноз инфляции на 2022 год с 5,5 до 20% в год. Падение ВВП ожидается самым сильным за все 30 лет постсоветской истории России. Западные компании массово уходят из РФ. Самое главное, что Запад наложил санкции на Центральный банк России и его огромные резервы, заморозив большую часть из $630 млрд — одного из ключевых столпов экономической «крепости Россия».

Однако, поток нефтедолларов по-прежнему составляет более 500 млн евро в день от поставок в Европейский Союз.

При текущих ценах на нефть Россия, скорее всего, решит свои фискальные проблемы и проблемы с платежным балансом. Доходы от нефти и газа составляют основу российского бюджета. В 2021 г. при значительно более низких ценах на нефть прямые налоги на нефть и газ составили 40% бюджета России при значительных косвенных поступлениях от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и НДС.

Российский бюджет сбалансирован на уровне $44 за баррель. Если доходы от нефти и газа продолжат поступать, у России будет профицит бюджета.

В дополнение к формальным санкциям, российские нефтяные доходы недавно пострадали из-за добровольного бойкота российской нефти со стороны частного сектора. Трудно оценить падение объемов экспорта российской нефти, но она торгуется с беспрецедентным дисконтом в $30 за баррель.

Фактическое эмбарго со стороны частных покупателей создает серьезную проблему для Путина. Но, во-первых, это эмбарго не полное. Еще есть западные трейдеры, которые занимаются российской нефтью. Во-вторых, этот отказ может носить временный характер — пока России не удастся переориентировать экспорт нефти на новые маршруты. Отсутствие формального европейского эмбарго дает Путину свет в конце туннеля. Поскольку он может надеяться на среднесрочное решение своей проблемы с доходами от нефти, у него есть стимул продолжать войну.

Иностранные деньги, которые Путин получает от российских природных ресурсов, сейчас используются и будут использоваться в дальнейшем для продолжения войны в Европе. Санкции в отношении финансового сектора, в том числе неполный запрет на SWIFT — лишь частичное препятствие, поскольку существует множество обходных путей. В том числе иностранная валюта в наличной форме, которая никогда на попадет в Россию и будет использоваться на международных черных и серых рынках. Доходы от нефти и газа будут использоваться для найма наемников из третьих стран и закупки основных компонентов для российских военных систем, которые не производятся внутри страны. Кроме того, Путин попытается использовать эти доходы, чтобы посеять хаос и раскол в Европе, чтобы улучшить свою позицию на переговорах. Санкции и вторичные санкции имеют лазейки.

Путин платит своим военным и полицейским в рублях, а не в евро. Но без доходов от экспорта природных ресурсов российский бюджет будет дефицитным. Так что Путину придется либо урезать жалованье солдатам и офицерам, либо прибегнуть к печатанию денег. Инфляция уже очень высока — 2% в неделю — и экспортное эмбарго значительно ее ускорит. Истощение поступлений в иностранной валюте вместе с ускоряющейся инфляцией подорвет возможности Путина поддерживать покупательную способность зарплат полицейских, бюрократов и пропагандистов, которые являются ключевыми столпами его репрессивного режима. Это сделает дальнейшую зарубежную военную агрессию нежизнеспособной.

Эмбарго бесполезно, ведь Путин будет продавать газ и нефть Китаю? Полная переориентация экспорта в сторону Китая и других стран невозможна с учетом ограничений транспортной инфраструктуры и размера европейского рынка, на долю которого приходится половина экспорта нефти и три четверти экспорта газа из России.

Однако, что более важно, эмбарго на российскую нефть станет окончательным заявлением о единстве со стороны Запада и значительно облегчит привлечение Китая к сотрудничеству — это еще одна важная часть стратегии сдерживания и изоляции. Напротив, Соединенным Штатам будет гораздо сложнее ввести вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, если европейские союзники продолжат импортировать российские энергоресурсы.

Бесспорно, эмбарго ударит и по простым россиянам, независимо от того, поддерживают они войну Путина в Украине или нет. При недемократическом режиме бремя санкций, направленных против Путина и его друзей, по крайней мере частично падет на общественность, как это уже произошло после 2014 года. Пока Путин у власти, он будет продолжать переориентировать фискальные ресурсы России так, чтобы принести пользу своим друзьям и укрепить лояльность своего аппарата репрессий и пропаганды. Это, конечно, произойдет за счет снижения доходов простых россиян. Но это не значит, что отказ от санкций им поможет. Восстановление российской экономики потребует прекращения войны.

Путин продемонстрировал свое крайнее пренебрежение к человеческой жизни. Он хочет продолжения этой войны, разрушительной как для Украины, так и для России, с потерями десятков тысяч жизней и разрушением благосостояния более ста миллионов человек. 16 марта на совещании по экономическим (!) вопросам он буквально сказал, что ищет «окончательное решение» в Украине. Единственный способ остановить Путина — лишить его финансовых ресурсов для продолжения этой войны. Крайне важно: эмбарго должно действовать до тех пор, пока Россия не предоставит достоверные гарантии отсутствия дальнейшей агрессии в Украине или где-либо еще.

Отказ от эмбарго сейчас продлит войну в Украине, которая и без того имеет очень высокие экономические издержки для Европы. Кроме того, краткосрочные экономические аргументы не учитывают возможных издержек от дальнейшей эскалации войны, которая грозит вовлечением большего количества стран Европы с потенциально катастрофическими последствиями. Таким образом, эмбарго является экономическим императивом, который лишит Путина финансовых ресурсов для продолжения войны. Любой другой вариант политики, по всей вероятности, будет гораздо более дорогостоящим и опасным.

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