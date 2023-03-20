Ничего хорошего от Москвы не ждут. Молдова готовится к прекращению поставок от Газпрома 20 марта, 19:46 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Газпром может прекратить поставки газа в Молдову. Такой вариант рассматривает правительство страны.

«Мы не исключаем сценария, что на определенном этапе поставки газа от Газпрома прекратятся», — заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, которого цитирует Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что правительство Молдовы рассматривает вариант полного прекращения поставок газа из РФ. «Такой сценарий заставит Кишинев справляться с энергетическим кризисом в Приднестровье», — сказал он, напомнив, что в настоящее время, согласно договоренностям с приднестровской стороной, Молдова уступает левобережью Днестра весь объем газа, предлагаемый Газпромом, в обмен на льготную цену на электроэнергию.

«Сейчас весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто бесплатный. Преимущество этой ситуации в том, что мы приобретаем электричество по более выгодной цене, чем по альтернативной его стоимости», — отметил министр.

Он также заявил о необходимости «учитывать последствия расторжения контракта с Газпромом».

«Будут последствия, которые всем нам придется пережить на правом берегу. На левом берегу Днестра проживает 250 тыс. человек, большинство из них граждане Молдовы, они не поедут ни в Москву, ни в Украину, о них нам тоже придется позаботиться», — сказал министр.

У национального газового оператора Молдовы — АО Молдовагаз — в октябре 2021 года подписан пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год, из которых 1,1 млрд правобережной Молдове и 2,2 млрд — Приднестровскому региону. С 1 октября 2022 года поставки газа Молдове снижены на 30% - до 5,7 млн куб. м в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. Газпром объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

Весь этот газ Молдова направляет левобережью Днестра, получая от расположенной там Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене $73 за кВт*ч, что дешевле закупаемой в Румынии электроэнергии по $95 за кВт*ч. Молдова удовлетворяет свои потребности в электроэнергии за счет собственных генерирующих мощностей только на 20%.