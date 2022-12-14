За создание энергетического кризиса. Молдова подаст иск против Газпрома 14 декабря, 10:15 Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину (Фото:gov.md)

Молдавия подаст в суд на российский Газпром за невыполнение контракта и создание энергетического кризиса. Молдавские юристы уже готовят детали обращения.

Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину в интервью DeutscheWelle.



По словам Спина, Газпром виноват в том, что Молдова теперь вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке. Страна потребует компенсацию убытков, ведь по вине Газпрома им пришлось перенаправлять средства и брать кредиты.

Видео дня

«Они просто игнорируют свои обязательства и должны заплатить за это», — заявил Спину.

Он сказал, что «Газпром» потерял репутацию надежного партнера.

«Газпром делает, что заблагорассудится. В последние годы они показали, что способны на все. И если вы спросите меня, что еще может сделать Газпром, то я не смогу ответить. Они перекрыли газ болгарам, итальянцам, немцам, в Украину, отключили Польшу» и Финляндию", — добавил министр.

В ответ на заявление российского диктатора относительно того, что Молдова хранит часть закупленного газа в Украине, Спину сказал, «мы можем хранить купленный газ где угодно. Не Путину нам указывать».

В последнее время немцы также заваливают «Газпром» исками. Уже вторая немецкая энергетическая компания — RWE — инициировала арбитражное разбирательство против российского Газпрома из-за отсутствия поставок газа.