Пустые угрозы. Газпром не рискнул уменьшать поставки газа в Молдову 28 ноября, 10:32 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Газпром не стал снижать подачу газа в Молдову с понедельника, 28 ноября, как угрожал ранее.

На 28 ноября в системе Оператора ГТС Украины заявлены прежние номинации на поставку газа в Молдавию — 6 млн кубометров через ГИС Гребеники и Алексеевка. Однако в отличие от 27 ноября в номинациях на сайте ОГТСУ нет реверсной заявки на ГИС Гребеники (в воскресенье была на уровне 4,5 млн кубометров), сообщает Интерфакс.

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«Компания Молдовагаз устранила нарушение по оплате Газпрому текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в Газпроме получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС Суджа для транзита в Молдову», — сказано в заявлении Газпрома.

В то же время российский монополист обвинил Молдову в «регулярном нарушении контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа».

«Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты», — сказано в заявлении.

Как сообщалось, 22 ноября Газпром заявил, об «оседании» в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с Молдовагазом.

В заявлении российского монополиста говорилось, «объем газа, подаваемый Газпромом на ГИС Суджа для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой».

В итоге в Газпроме пригрозили сократить транзит газа через Украину в Молдову.

После этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что оставшийся в Украине газ является резервами Молдовы, которая не имеет своих ПХГ.

В компании Оператор ГТС Украины также разоблачили ложь Газпрома. Там сообщили, что с начала сентября 2022 года Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. С конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения Гребеники осуществляется именно в форме виртуального реверса.