Омелян договорился с немцами о сертификации украинского Hyperloop

Ассоциация технического мониторинга (TUEV) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

Ожидается, что оценка может быть представлена уже до конца этого года.

"Мы начали очень важный процесс в проекте Hyperloop - его сертификацию. Они (немецкие партнеры, - ред.) сказали, что планируют завершить в этом году. Это будет оценка со стороны авторитетной профильной структуры. Это известный ТЮВ, крупнейшая ассоциация Германии, которая объединяет всех производителей по сертификации безопасного использования", - сказал Омелян.

По его словам, есть предварительная оценка, она будет опубликована в ближайшее время. Далее работа будет продолжаться уже по углубленному изучению нового транспортного средства.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.

Напомним, что в конце февраля Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом он рассказал после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций HypeUA. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

Руководитель проекта Александр Озеран отметил, что 1 км Hyperloop будет стоить $11-17 млн, а длина тестовой площадки составит 0,5 км.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

В июне стало известно, что Мининфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.