Украина подписала соглашение с Hyperloop

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Соответсвующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop 14 июня, передают Українські Новини.

Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop генеральный директор компании Дирк Алборн. Оно предусматривает сотрудничество в области технологий вакуумных поездов Hyperloop.

"Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве между компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop - транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий", - сказал в ходе церемонии подписания министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира.

По словам Омеляна, меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

Министр также отметил, что проект должен быть коммерчески успешным. Кроме того Омелян сказал, что надеется на совместную разработку новых типов управления логистикой.

Напомним, что в конце февраля Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом он рассказал после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций HypeUA. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

Руководитель проекта Александр Озеран отметил, что 1 км Hyperloop будет стоить $11-17 млн, а длина тестовой площадки составит 0,5 км.

При этом, премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.