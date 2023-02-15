Если самому лень. Нова пошта запустила услугу упаковки посылок для почтоматов 15 февраля, 15:06 Нова пошта запустила новую услугу (Фото:Нова пошта)

Компания Нова пошта запустила услугу упаковки посылок для почтоматов.

Компания Нова пошта запустила услугу упаковки посылок для почтоматов. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках новой услуги, курьер сам упакует посылку нужным образом. Стоимость — 15 грн вне зависимости от размера посылки.

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В стоимость услуги входит коробка или пакет, а также все дополнительные материалы, например пузырчатая пленка, стрейч или бумага, которые необходимы для хрупких отправлений.

«Толчком для разработки услуги стали пожелания клиентов, которым было неудобно самостоятельно паковать посылку дома, чтобы отправить по почтомат», — отметили в компании.



Услуга доступна при создании электронной накладной в мобильном приложении.

После того, как клиент подтвердил загрузку посылки в почтомат, диспетчер автоматически получает уведомление о поступлении новой посылки и направляет заявку курьеру для забора отправки.

Курьер через специальное мобильное приложение для курьеров Новой почты видит, в каких ячейках есть не запакованные отправления. Он подходит к почтомату со специальной сумкой, в которой есть необходимый набор для упаковки.

Он упаковывает отправку на месте, распечатывает и клеит маркировку, не отходя от почтомата, чтобы предотвратить потерю посылок. Далее он отвозит ее в сортировочное депо, где происходит сортировка и последующее движение посылки.

Если в течение суток после создания электронной накладной клиент не положит посылку в почтомат — система автоматически аннулирует эту накладную.

Ранее сообщалось, что Нова пошта выходит на литовский рынок. Компания откроется в литовском Вильнюсе в середине марта.